«Η οπτική επικοινωνία στις πόλεις» της πρωτοβουλίας And Then We Talked επιστρέφει και εξελίσσεται!

«Η οπτική επικοινωνία στις πόλεις» της πρωτοβουλίας And Then We Talked, σε συνέχεια της 1ης επιτυχημένης δράσης το Φεβρουάριο, επιστρέφει και εξελίσσεται! Πέρα από τον διάλογο μέσα από τις τέχνες και την δημιουργικότητα, που είναι ο βασικός σκοπός του And Then We Talked, αφορμή για αυτή τη σειρά δράσεων ήταν ο εντοπισμός μια μη αμφίδρομης επικοινωνίας που συμβαίνει καθημερινά μεταξύ της πόλης και των κατοίκων της. Ένας άνθρωπος που ζει και κυκλοφορεί στην Αθήνα, κατακλύζεται συνεχώς από άμεσα και έμμεσα μηνύματα που του στέλνει η πόλη: μέσα από τις αφίσες, τα σήματα (ή και την έλλειψη αυτών), τα φυλλάδια, τα γκράφιτι, τις διαφημίσεις αλλά και τις φθορές και τις απότομες αλλαγές που συντελούνται χωρίς τη δυνατότητα διαλόγου, συζήτησης ή έστω αναστοχασμού.

Βασικός στόχος της σειράς δράσεων «Η οπτική επικοινωνία στις πόλεις», είναι να γίνουμε όλοι πιο συνειδητοί για την οπτική πληροφορία και τα μηνύματα τα οποία «καταναλώνουμε» άθελά μας, ζώντας και περπατώντας καθημερινά στην πόλη, μέσα από μία δημιουργική και βιωματική διαδικασία. Επιπλέον στόχοι των δράσεων, είναι να συζητήσουμε πως και αν αυτά που βλέπουμε επηρεάζουν τη διαμόρφωση των απόψεών μας αλλά και την ψυχική μας υγεία ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Παράλληλα εκπαιδευόμαστε να κοιτάμε «με πρόθεση» το κόσμο που μας περιβάλλει και παρατηρούμε μέσα από ένα νέο πρίσμα τις γειτονιές των πόλεων που

αλλάζουν γρήγορα. Εκτός των παραπάνω, από την ομάδα συμμετεχόντων της 1ης δράσης, προέκυψε η ανάγκη να παραχθεί κάποιας μορφής έργο που θα προκύψει από τις συναντήσεις και έτσι προστέθηκε ο στόχος να συγκεντρώνουμε οργανωμένα τα στοιχεία οπτικής επικοινωνίας από τις πόλεις, με τρόπο που θα μπορέσουν να αποτελέσουν πρώτη ύλη για δημιουργία.

Αναλυτικά για τις τρέχουσες δράσεις:

Κυριακή 01/03: H οπτική επικοινωνία στις πόλεις, Μέρος #1, (έναρξη 2ου κύκλου):

Περιγραφή: Αφίσες, πινακίδες, αυτοκόλλητα και φυλλάδια, η πόλη κατακλύζεται από οπτικά μηνύματα τα οποία κοιτάμε καθημερινά, αλλά σπάνια βλέπουμε. Ανοιχτό σε όποιο άτομο ενδιαφέρεται να γνωρίσει την πόλη του, μέσα από το πρίσμα της οπτικής επικοινωνίας και να συμμετέχει σε ανοιχτή συζήτηση για τα μηνύματα με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι και αν και κατά πόσο μας επηρεάζουν.

Κυριακή 08/03: Η οπτική επικοινωνία στις πόλεις #2: Ανακαλύπτοντας ιστορίες, (συνέχιση 1ου κύκλου):

Περιγραφή: Έχοντας ολοκληρώσει την Εισαγωγή «Οπτική Επικοινωνία στις πόλεις #1» του πρώτου κύκλου και έχοντας ήδη κάποια ευρήματα από την παρατήρηση και την συζήτηση με την ομάδα που διαμορφώθηκε, επικεντρωνόμαστε πιο συγκεκριμένα στον εντοπισμό ιστοριών που μας αφηγούνται τα διάσπαρτα στοιχεία οπτικής επικοινωνίας, τις καταγράφουμε, τις μοιραζόμαστε και τις συζητάμε. Θα είναι βοηθητικό να έχετε παρακολουθήσει την Εισαγωγή #1, αλλά όχι υποχρεωτικό.

Την σειρά αυτή επιμελούνται η Μαρία Σωτηροπούλου και η Αλεξάνδρα Καλουτά, γραφίστρια, απόφοιτες του Pratt Institute το 2010 από το τμήμα Σχεδιασμού Οπτικής Επικοινωνίας (MsC in Communication Design) και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγάπη για τις πόλεις και την καταγραφή των οπτικών μηνυμάτων σε αυτές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη παρουσίαση της θεματικής, θα κάνουμε βόλτα στη γειτονιά της 3ης Σεπτεμβρίου για παρατήρηση, καταγραφή και σημειώσεις και θα επιστρέψουμε για μοίρασμα και συζήτηση στο δημιουργικό studio των Metagrunge και Suburbia.

Λίγα λόγια για το And Then We Talked

Το And Then We Talked, είναι η ιδέα της Μαρίας Σωτηροπούλου που προέκυψε μέσα από τη συμμετοχή της στο δίμηνο πρόγραμμα Astylab Founders που είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει μια ομάδα ανθρώπων με σκοπό την δημιουργία μιας επιχείρησης με κοινωνικό αντίκτυπο. Εκεί, η Μαρία με άλλα 7 άτομα που επιλέχθηκαν από 136 αιτήσεις και με την στήριξη μιας εξειδικευμένης ομάδας ανθρώπων, αφιέρωσαν 2 μήνες στην διερεύνηση κοινωνικών ζητημάτων με γνώμονα τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών αναπτύσσοντας κάποιες ιδέες -σε πρώιμο στάδιο- που στοχεύουν στην επίλυσή τους.

Στο επίκεντρο της έρευνας από την οποία προέκυψε τον And Then We Talked, ήταν μια μεγάλη έρευνα για την ψυχική υγεία και πιο συγκεκριμένα για την μοναξιά. Η μοναξιά έχει πλέον αποδεδειγμένες επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία και την παιδεία. Το κοινωνικό στίγμα γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, η πόλωση στον δημόσιο λόγο, ο βομβαρδισμός από αρνητικά νέα σε συνδυασμό με τα πλήγματα της μετά-Covid εποχής και την έντονη χρήση της τεχνολογίας μας έχουν εγκλωβίσει σε μια «φούσκα ατομικότητας» επιφέροντας μεγάλα πλήγματα στη δια-ζώσης και ουσιαστική επικοινωνία και συνεπώς και στην συνοχή των κοινοτήτων. Μέσα από την έρευνα, προέκυψε επίσης, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των τεχνών σαν διαμεσολαβητή (και εν δυνάμη εκπαιδευτή) για την βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής επικοινωνίας και κατά προέκταση της ψυχικής ευημερίας του ατόμου και των κοινοτήτων. Εκτός από συλλογή στοιχείων από μεγάλους φορείς (WHO, NHS, NIMH,

EU Commission) στα πλαίσια του προγράμματος Astylab αλλά και στην συνέχεια, η Μαρία έκανε 7 συνεντεύξεις με ανθρώπους που έμμεσα ή άμεσα απασχολούνται στην ψυχική υγεία σε ή/και σε συνδυασμό με τις τέχνες, έκανε μία διαδικτυακή έρευνα σε μορφή ανώνυμου ερωτηματολογίου με 45 ερωτήσεις, στην οποία ανταποκρίθηκαν 150 άνθρωποι. Με 25 από αυτούς -αλλά και άλλους που στην πορεία εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους- έγιναν 1:1 συνεντεύξεις διάρκειας 30’, με σκοπό το μοίρασμα της ιδέας, την συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά και την ιδέα που προέκυψε, έχοντας έτσι ευκαιρία για άμεσο feedback, σκέψεις και ιδέες. Το And Then We Talked είναι έργο σε εξέλιξη και διαμορφώνεται καθημερινά μέσα από τις συζητήσεις με ανθρώπους και τις δράσεις του.

Επιμέλεια σειράς δράσεων:

Μαρία Σωτηροπούλου, Εικονογράφος, Καλλιτέχνις, Σχεδιάστρια & ερευνήτρια Οπτικής Επικοινωνίας www.metagrunge.com και δημιουργός του And Then We TalkedΑλεξάνδρα Καλουτά, Γραφίστας με ενδιαφέρον στην καταγραφή μηνυμάτων στις πόλεις

