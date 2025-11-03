Η πανσέληνος του κάστορα: Πότε θα δούμε το πιο μεγάλο και λαμπρό φεγγάρι του 2025

Στις 5 Νοεμβρίου 2025 θα ζήσουμε την πιο εντυπωσιακή πανσέληνο της χρονιάς: την υπερπανσέληνο του κάστορα, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό πιο λαμπερή και μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά μέσα στο έτος.

Η λεγόμενη Beaver Moon έχει τις ρίζες της στις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Το όνομα συνδέεται με την περίοδο που οι κάστορες προετοιμάζονταν για τον χειμώνα, αποθηκεύοντας τροφή και καταφεύγοντας στις φωλιές τους.

Παράλληλα, κατά την εποχή του εμπορίου γούνας, ήταν η στιγμή που οι κυνηγοί παγίδευαν τα ζώα για τα πυκνά χειμερινά τους δέρματα.

Γιατί η φετινή πανσέληνος είναι ξεχωριστή

Η φετινή πανσέληνος είναι και αστρονομικά ξεχωριστή. Η Σελήνη θα βρεθεί στο περίγειο, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, σε απόσταση περίπου 356.980 χιλιομέτρων.

Αυτό θα την κάνει να φαίνεται έως και 14% μεγαλύτερη και 30% πιο φωτεινή σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο, σύμφωνα με το Natural History Museum.

Ο όρος «υπερπανσέληνος» καθιερώθηκε το 1979 για να περιγράψει ακριβώς αυτό το φαινόμενο: τη σύμπτωση της πανσελήνου με την ελάχιστη απόσταση από τον πλανήτη μας.

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει τη βραδιά πιο μαγευτική είναι η σύμπτωση με τη βροχή διαττόντων αστέρων των Νοτίων Ταυρίδων. Όσοι παρατηρήσουν τον ουρανό εκείνη τη νύχτα, θα έχουν την ευκαιρία να δουν όχι μόνο το εκθαμβωτικό φεγγάρι, αλλά και φωτεινούς μετεωρίτες να διασχίζουν τον ουρανό.

Η ανατολή της Σελήνης θα συμπέσει με την κορύφωση του φαινομένου, δημιουργώντας ένα σπάνιο θέαμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τροχιά της Σελήνης δεν είναι κυκλική αλλά ελλειπτική, κάτι που εξηγεί γιατί άλλοτε βρίσκεται πιο κοντά (περίγειο) και άλλοτε πιο μακριά (απόγειο) από τη Γη.

Όταν η πανσέληνος συμβαίνει στο απόγειο, μιλάμε για «μικροσελήνη», ενώ στο περίγειο έχουμε την εντυπωσιακή «υπερσελήνη».

Η Υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι ορατή για περίπου τρεις συνεχόμενες νύχτες, προσφέροντας αρκετό χρόνο σε όσους θέλουν να την απολαύσουν. Είτε από την πόλη είτε από την ύπαιθρο, το φαινόμενο υπόσχεται να χαρίσει μια εμπειρία που συνδυάζει επιστήμη, παράδοση και φυσική ομορφιά.