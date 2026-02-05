Η παράξενη σύνδεση της Πάτμου με τη λίστα Επστάιν

Ζούμε σε μια παράξενη στιγμή της ιστορίας, όπου ένα σωρό επιφανείς προσωπικότητες θέλουν να μας πείσουν πως δεν γνώρισαν ποτέ τον Τζέφρι Επστάιν, αν και στη σχετική λίστα των επικοινωνιών του, τα ονόματα τους αναγράφονται σε πολλές αλληλογραφίες, που συχνά, μαρτυρούν φιλική επαφή. Ο Μπιλ Κλίντον, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Λόρδος Μέντελσον (πρέσβης του ΗΒ στις ΗΠΑ), ο Νόαμ Τσόμσκι και πολλοί άλλοι βρίσκονται μέσα στην λίστα ενός ανθρώπου που ο ίδιος μεν πήρε τη ζωή του, αλλά τα εφιαλτικά «κατορθώματα» του ως προς τους βιασμούς, τη διακίνηση ανηλίκων και όχι μόνο, έχουν «γράψει» στη συλλογική μνήμη.

Another email from Peggy to Epstein, going on about Patmos and then Paros .

More name dropping, mentions Prince Pavlos of Greece is moving across the street from good old Jeff.

Peggy sounds vapid and insufferable pic.twitter.com/bd35OPaDPG — Ève (@JemappelleEve) February 4, 2026

Στη λίστα του Τζέφρι Επστάιν όμως βρίσκεται και ένας ελληνικός τόπος, το νησί της Πάτμου. Σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές αλληλογραφίες του Επστάιν, εκεί στέλνει «αριστερούς φίλους» (προτρέπει τον Τσόμσκι να την επισκεφτεί) για να δεχτούν περιποιήσεις γιατρών και να ξεκουραστούν. Ως προς την «ξεκούραση» πολλά υπονοούνται, αλλά τίποτα δεν λέγεται ξεκάθαρα. Σε άλλα emails απλά αναφέρονται κάποιοι «πλούσιοι Έλληνες από την Πάτμο» με τους οποίους ο Επστάιν διατηρεί καλές σχέσεις. Αν και τα ονοματεπώνυμα των αναφερόμενων δεν είναι ευδιάκριτά, στο Χ έχει ήδη αρχίσει να πλέκεται ένας απέραντος ιστός συνομωσιών, που περιλαμβάνει από επιχειρηματίες μέχρι εκπροσώπους του κλήρου.

Προσδεθείτε, έχουμε μπροστά μας έναν αιώνα συνομωσιολογίας.

Who were the rich Greeks from Patmos who were having dinner with Epstein?

Για να μαθαίνουμε ονόματα σιγά σιγά pic.twitter.com/Hrn37Ghxjh — Ève (@JemappelleEve) February 1, 2026