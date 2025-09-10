Μενού

Η πιο άκυρη διάβαση πεζών στην Ελλάδα: Οδηγεί πάνω σε... φράχτη - Πού βρίσκεται

Όλη η Ελλάδα σε μία και μόνο εικόνα!

Reader symbol
Newsroom
diavasi
Διάβαση πεζών | INTIME/ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο μικρού μήκους που δείχνει την πιο άκυρη διαβάση πεζών στην Ελλάδα.

Γιατί άκυρη; Γιατί δεν οδηγεί πουθενά όταν τη διασχίσεις. Ή πιο σωστά: Οδηγεί σε έναν φράχτη κι όχι σε πεζοδρόμιο.

Η συγκεκριμένη διάβαση βρίσκεται στα Χανιά και ο κόσμος αποθεώνει με σχόλιά του στα social media τα συγκεκριμένα μυαλά που την έβαλαν εκεί.

Διαβάστε επίσης: Το πιο αργό φανάρι στην Ελλάδα: Περιμένεις 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα

Γιατί, όπως γράφουν κάτοικοι της πόλης, ο φράχτης εκεί είναι πολλά χρόνια. Δεν έγινε μετά...
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ