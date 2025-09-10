Η πιο άκυρη διάβαση πεζών στην Ελλάδα: Οδηγεί πάνω σε... φράχτη - Πού βρίσκεται

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο μικρού μήκους που δείχνει την πιο άκυρη διαβάση πεζών στην Ελλάδα.
Γιατί άκυρη; Γιατί δεν οδηγεί πουθενά όταν τη διασχίσεις. Ή πιο σωστά: Οδηγεί σε έναν φράχτη κι όχι σε πεζοδρόμιο.
Η συγκεκριμένη διάβαση βρίσκεται στα Χανιά και ο κόσμος αποθεώνει με σχόλιά του στα social media τα συγκεκριμένα μυαλά που την έβαλαν εκεί.
Γιατί, όπως γράφουν κάτοικοι της πόλης, ο φράχτης εκεί είναι πολλά χρόνια. Δεν έγινε μετά...
