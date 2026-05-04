Η πόλη της Ελλάδας με το περισσότερο πράσινο είναι δίπλα στη θάλασσα

Μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα αστικού πρασίνου, υπάρχουν όμως κάποιες πόλεις της χώρας, που επιμένουν να «επεμβαίνουν» οικολογικά και να αγωνίζονται για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πριν λίγες μέρες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος σε έκθεση με θέμα «Ποιος ωφελείται από το πράσινο στις πόλεις;», υπάρχει μια πόλη, η οποία θεωρείται ως η πόλη της Ελλάδας με το περισσότερο πράσινο.

Το πράσινο στις πόλεις δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική επιλογή, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στην πόλη αυτή λοιπόν, υπάρχουν νησίδες πρασίνου εντός του αστικού ιστού, ενώ ο ίδιος ο δήμος, υιοθετεί πρακτικές για να γίνει η πόλη υπόδειγμα βιωσιμότητας.

Η πιο «πράσινη πόλη» της Ελλάδας

Η πιο «πράσινη πόλη» της Ελλάδας, είναι μια παραθαλάσσια πόλη του νότου, πολλών και διαφορετικών όψεων, αφού συνδυάζει το στοιχείο της θάλασσας με το καταπράσινο τοπίο.

Είναι η Καλαμάτα, η πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας, με περίπου 72.000 κατοίκους (σύμφωνα με απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2021), θεωρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ως η πιο «πράσινη πόλη» της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 50% του αστικού ιστού καλύπτεται από δέντρα. Αναλογικά, αντιστοιχούν 5 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο, μία σημαντική αναλογία, που οφείλεται στους δύο μεγάλους και βασικούς πνεύμονες πρασίνου που υπάρχουν στην καρδιά της πόλης: το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, που κατέχει μία σημαντική θέση στην καρδιά των ντόπιων και έχει συνδεθεί με την σύγχρονη ιστορία της πόλης και το Πάρκο της Αγίας Τριάδας.

Μια σημαντική διάκριση για την πόλη της Καλαμάτας, αφού περισσότεροι χώροι πρασίνου στις πόλεις μας, κάνουν καλό, όχι μόνο στη δική μας ευημερία αλλά και στην ευημερία του πλανήτη.