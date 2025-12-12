Μενού

Η πρώτη αντίδραση αγροτών στο κάλεσμα Μητσοτάκη: «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε»

Αγρότες απαντούν στο κάλεσμα Μητσοτάκη: «Θέλουν το διαίρει και βασίλευε», ζητούν αποχώρηση δυνάμεων καταστολής.

Μπλόκο αγροτών στην Θεσσαλονίκη
Μπλόκο αγροτών στην Θεσσαλονίκη | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ
Μια πρώτη, αιχμηρή απάντηση στο κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο έδωσαν οι αγρότες από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια μικροφωνικής συγκέντρωσης εκπροσώπων μπλόκων και σωματείων, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους για την πρόταση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας:

«Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα απ’ όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε», όπως ακούγεται στο βίντεο του thesspost.

 

