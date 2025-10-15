Η ψυχή του Lido δεν είναι πια εδώ: Πέθανε ο Γιώργος Πιπερίδης, ο άνθρωπος που «γλύκανε» την Αθήνα

Ο Γιώργος Πιπερίδης, η ψυχή του ιστορικού ζαχαροπλαστείου Lido στο Παγκράτι, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά γεύσεων και αναμνήσεων.

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, το όνομά του ήταν συνώνυμο με το πολίτικο τσουρέκι, που μεγάλωσε γενιές Αθηναίων και έγινε σημείο αναφοράς κάθε γιορτής.

Στην οδό Χρεμωνίδου, στην πόρτα του καταστήματος, ένα λιτό χαρτί γράφει: «Κλειστό λόγω πένθους».

Τι σημαίνει να αφήνεις πίσω σου μια γεύση που γίνεται μνήμη;

Ο κύριος Γιώργος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου έμαθε την τέχνη του τσουρεκιού, και μετέφερε στην Αθήνα την αυθεντική πολίτικη συνταγή.

Όπως είχε πει ο ίδιος μιλώντας στο Reader τον περασμένο Απρίλιο: «Είναι ίδια η συνταγή. Η κλασική, η πολίτικη, με το μαχλέπι και τη μαστίχα μέσα. Δεν την αλλάζουμε.

Το προϊόν παραμένει σταθερό και το ίδιο συμβαίνει με τους προμηθευτές. Εκεί είναι το μυστικό πιστεύω.

Γιατί λίγο αν αλλάξουν όλα αυτά, ο πελάτης που είναι τακτικός, θα το καταλάβει και τον έχασες».

Η μεγαλύτερη περηφάνια του δεν ήταν μόνο η γεύση, αλλά η σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που περνούσαν το κατώφλι του Lido.

«Ήρθε μια κοπέλα που κάποτε ερχόταν με τον παππού της. Το χαίρεσαι όταν το ακούς αυτό. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα», μας είχε πει με συγκίνηση.