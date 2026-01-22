Η ρευματοκλοπή έχει γίνει «ψωμοτύρι»: Πάνω από 400.000 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Εξαιρετικά διαδεδομένη έχει γίνει η ρευματοκλοπή, καθώς εκτιμάται πως σήμερα σχεδόν 400.000 παροχές στη χώρα έχουν βρει τον τρόπο να ηλεκτροδοτούνται παράνομα, χωρίς να πληρώσουν ούτε ευρώ για ρεύμα.

Οι πράξεις ρευματοκλοπής, που συνιστούν και ποινικό αδίκημα, επιβαρύνουν σε ετήσια βάση την αγορά ενέργειας και τους συνεπείς καταναλωτές με ποσό που υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ.

Πρακτικά, η ρευματοκλοπή επαυξάνει κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, κατά μέσο όρο, περίπου 60 ευρώ τον χρόνο.

Ρευματοκλοπή: Πιο «δημοφιλής» από ποτέ

Ως ρευματοκλοπή λογίζεται η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και με συνέπεια να μην τιμολογείται.

Για αυτόν το λόγο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εντατικοποιήσει σημαντικά τους ελέγχους του το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιώντας περισσότερες από 50.000 τεχνικές επιθεωρήσεις το 2025 (+48% σε σχέση με το 2024).

Επιπλέον, σύστησε ειδική ομάδα έμπειρων στελεχών και εξειδικευμένο τμήμα στο τηλεφωνικό κέντρο, με στόχο την επιτάχυνση των ελέγχων και την προστασία των συνεπών καταναλωτών. Οι έλεγχοι αποδίδουν στην πλειονότητά τους μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την περίοδο 2024–2025 η εξοικονόμηση εκτιμάται έως 200 εκατ. ευρώ, ποσό προερχόμενο τόσο από τη μόνιμη μείωση των απωλειών, όσο και από την αξιοποίηση των ποσών που προκύπτουν από τα πρόστιμα.

Όπως σχολίασε στο ΕΡΤ και την εκπομπή Newsroom, ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, τοπογράφος μηχανικός, η ρευματοκλοπή θα εντοπίζεται εύκολα εφόσον εγκατασταθούν «έξυπνοι μετρητές», ενώ στους ελέγχους που διενεργούνται αυτήν την περίοδο επιστρατεύεται ακόμη και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι περιπτώσεις ρευματοκλοπής εντοπίζονται αξιοποιώντας την τηλεμέτρηση, ανάλυση με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τη μηνιαία καταμέτρηση, αλλά και κατά τις επισκέψεις για τη διαδικασία συντήρησης. Ενδεικτικά οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:

Επέμβαση στον μετρητή με αποτέλεσμα την υπο-καταγραφή

στον μετρητή με αποτέλεσμα την υπο-καταγραφή Απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το καλώδιο παροχής ή το Δίκτυο, παρακάμπτοντας τον μετρητή

της εσωτερικής εγκατάστασης με το καλώδιο παροχής ή το Δίκτυο, παρακάμπτοντας τον μετρητή Απευθείας σύνδεση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου.

στους αγωγούς του εναερίου δικτύου. Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί.