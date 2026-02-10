Μενού

Η Ρίτσα Μπιζόγλη αποκάλυψε τη μοναδική φορά που έβαλε τα κλάματα σε δελτίο

H Ρίτσα Μπιζόγλη μιλώντας στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ανέφερε μεταξύ άλλων τα θέματα που την ευαισθητοποιούν και την συγκινούν περισσότερο.

Ρίτσα-Μπιζόγλη
Η Ρίτσα Μπιζόγλη | glomex
Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 τα Σαββατοκύριακα, Ρίτσα Μπιζόγλη, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, όπου μίλησε για όλα


Σε ερώτηση της Φαίης Σκορδά για τα θέματα που την ευαισθητοποιούν περισσότερο και δεν μπορεί να κρατηθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη απάντησε ότι την ευαισθητοποιεί ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο.

Όπως είπε «όταν βλέπω τραγωδίες που θα μπορούσαν να μην είχαν γίνει. Μπαίνω στην θέση των ανθρώπων που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους εκεί γίνομαι... Έχω κλάψει σε δελτίο. Έχω κλάψει στο Μάτι. Γιατί πήγα στο Μάτι, βγήκα από το Μάτι και όταν το έζησα αυτό και μύρισα.... αλλά φυσικά δεν το δείχνεις στον αέρα. Δεν έχει νόημα. Εκείνη την ώρα το ξεχνάς, τα δικά σου συναισθήματα είναι και λίγο πολυτέλεια».

Επίσης ανέφερε ότι «βάζω όριο στη συγκίνηση γιατί δε νοιάζει κανέναν το δικό μου συναίσθημα. Δηλαδή αντε και να κλάψω. Επιβαρύνω μια κατάσταση η οποία είναι φορτωμένη από τη φύση της. Μια είδηση είναι φορτωμένη έτσι και αλλιώς. Αν την φορτώσεις και συ παραπάνω θα πνιγείς.

