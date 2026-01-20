Η «σχεδία» αποχαιρετά τον πιο αγαπητό πωλητή, τον Κύριο Στάθη: «Θα σε ευχαριστούμε για πάντα»

Ο κόσμος της «σχεδίας» αποχαιρετά έναν από τους πιο γλυκούς και φωτεινούς ανθρώπους του. Ο κύριος Στάθης, με τα γαλάζια μάτια και το χαμόγελο που έμοιαζε να λιώνει κάθε σκληράδα της πόλης, έφυγε ήσυχα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια τρυφερή, ανθρώπινη παρακαταθήκη.

Για όσους τον συναντούσαν καθημερινά στους δρόμους, με το κόκκινο γιλέκο και το περιοδικό στο χέρι, ο Στάθης δεν ήταν απλώς ένας πωλητής. Ήταν μια μικρή στάση καλοσύνης μέσα στη βιασύνη της ημέρας. Ένας άνθρωπος που χαιρόταν να μιλά, να χαρίζει μια καραμέλα βουτύρου, να ανταλλάσσει δυο κουβέντες που έκαναν τον κόσμο λίγο πιο ανθρώπινο.

.

Λίγο καιρό πριν φύγει, είχε μοιραστεί με τη «σχεδία» ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια: τα καλοκαίρια στην Κινέτα, τις κατασκηνώσεις στην Πεντέλη, τα γλυκά του κουταλιού που έφτιαχνε η μητέρα του και που αναζητούσε σαν μικρός θησαυρός μέσα στο σπίτι.

Αναμνήσεις που έδειχναν έναν άνθρωπο που, παρά τις δυσκολίες της ζωής, κρατούσε μέσα του μια παιδική τρυφερότητα.