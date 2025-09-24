Η «Σκλαβενίτης» απαντά για το πρόστιμο 1,4 εκατ. της ΔΙΜΕΑ: «Απολύτως αυθαίρετο, συκοφαντία»

Την απάντησή της στο πρόστιμο «μαμούθ», ύψους 1.440.000 ευρώ που της επιβλήθηκε από το ΔΙΜΕΑ ανάρτησε ο όμιλος σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης», υποστηρίζοντας πως πρόκειται για αυθαίρετη και άκυρη απόφαση.

Συγκεκριμένα η εταιρεία αναφέρει: «Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (∆Ι.Μ.Ε.Α.) επέβαλε στην Επιχείρησή µας, παράλογο και πρωτοφανές πρόστιµο ύψους 1.440.000€, επικαλούµενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας, µετά από έλεγχο σε 36 ταµπελάκια τιµών στο Κατάστηµά µας στη Νέα Χαλκηδόνα.

Δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι η Επιχείρησή µας δεν έχει παραβεί τον νόµο και δεν έχει γίνει απολύτως καµία απόπειρα παραπλάνησης των Πελατών µας».

Σκλαβενίτης: «Έχουμε λάβει έγκριση για τα ταμπελάκια»

Η εταιρεία επισημαίνει ακόμα: «Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούµε τους Πελάτες µας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώµατος σε ταµπελάκια τιµών, για τα οποία είχαµε λάβει έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταµπελάκια υπήρχε η ένδειξη “ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ”, ενώ στην πραγµατικότητα αναγραφόταν κωδικοποιηµένα η ένδειξη ΑΤ µε ιδιαίτερα µικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους.

Όσον αφορά δε στο κίτρινο χρώµα, το χρησιµοποιούµε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταµπελάκια στα Καταστήµατά µας, προκειµένου οι Πελάτες µας να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα µε χαµηλές τιµές.

Η Επιχείρησή µας τηρεί απαρέγκλιτα τη νοµοθεσία και πιστεύει ότι το εν λόγω πρόστιµο της επιβλήθηκε µε απολύτως αυθαίρετη και εσφαλµένη εκτίµηση των δεδοµένων, γι’ αυτό θα ασκήσει κάθε ένδικο µέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό και παράλληλα θα προβεί σε νοµικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, θεωρώντας απολύτως βάσιµα ότι συκοφαντείται.