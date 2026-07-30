Η στιγμή που κλιμάκιο της ΕΔΕΑΚ βρίσκει τραυματισμένο πυροσβέστη στο μέτωπο της Σητείας

Συγκλονίζει η στιγμή κατά την οποία οι εθελοντές διασώστες έκτακτων αναγκών Κρήτης (ΕΔΕΑΚ), βρίσκει τραυματισμένο πυροσβέστη μέσα στο πύρινο μέτωπο που λαμβάνει χώρα στην περιοχή.

Με βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,φαίνεται πως το πυροσβεστικό όχημα του οποίο διασχίζει το πύρινο μέτωπο, βρήκε τραυματισμένο πυροσβέστη και τον διέσωσε, παρέχοντας του την απαραίτητη βοήθεια, ενώ στη συνέχεια τον μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας. Σημειώνεται πως ο απολογισμός των τραυματιών ανέρχεται στους 3.

«Όταν το μέτωπο απείλησε άμεσα τον οικισμό του Γούδουρα, ενεργοποιήθηκε το 112 και λίγο αργότερα δόθηκε εντολή εκκένωσης. Η ΕΔΕΑΚ ανέλαβε την καθοδήγηση των κατοίκων, συμβάλλοντας στην ασφαλή και οργανωμένη απομάκρυνσή τους», προσθέτουν οι ΕΔΕΑΚ.

Επιπλέον εκφράζουν τον βαθύ σεβασμό για όλους τους φορείς που συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης, αλλά και στους εθελοντές και τους κατοίκους οι οποίοι συνεργάζονται υποδειγματικά προκειμένου να βοηθήσουν την επιχείρηση αλλά και στην ασφάλεια.

Σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό του τραυματία πυροσβέστη, η ομάδα κλήθηκε να επέμβει σε δύσβατη περιοχή για τη διάσωσή του γύρω στις 2:30 το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από αίτημα του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας.