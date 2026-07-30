Μενού

Η στιγμή που κλιμάκιο της ΕΔΕΑΚ βρίσκει τραυματισμένο πυροσβέστη στο μέτωπο της Σητείας

Η στιγμή που οι ΕΔΕΑΚ βρίσκουν τραυματισμένο πυροσβέστη την ώρα που το πύρινο μέτωπο στην Σητεία μαίνεται - Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας.

Reader symbol
Newsroom
Η στιγμή διάσωσης τραυματισμένου πυροσβέστη
Η στιγμή διάσωσης τραυματισμένου πυροσβέστη | ΕΔΕΑΚ/Facebook
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συγκλονίζει η στιγμή κατά την οποία οι εθελοντές διασώστες έκτακτων αναγκών Κρήτης (ΕΔΕΑΚ), βρίσκει τραυματισμένο πυροσβέστη μέσα στο πύρινο μέτωπο που λαμβάνει χώρα στην περιοχή.

Με βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,φαίνεται πως το πυροσβεστικό όχημα του οποίο διασχίζει το πύρινο μέτωπο, βρήκε τραυματισμένο πυροσβέστη και τον διέσωσε, παρέχοντας του την απαραίτητη βοήθεια, ενώ στη συνέχεια τον μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σητείας. Σημειώνεται πως ο απολογισμός των τραυματιών ανέρχεται στους 3.

«Όταν το μέτωπο απείλησε άμεσα τον οικισμό του Γούδουρα, ενεργοποιήθηκε το 112 και λίγο αργότερα δόθηκε εντολή εκκένωσης. Η ΕΔΕΑΚ ανέλαβε την καθοδήγηση των κατοίκων, συμβάλλοντας στην ασφαλή και οργανωμένη απομάκρυνσή τους», προσθέτουν οι ΕΔΕΑΚ.

Επιπλέον εκφράζουν τον βαθύ σεβασμό για όλους τους φορείς που συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης, αλλά και στους εθελοντές και τους κατοίκους οι οποίοι συνεργάζονται υποδειγματικά προκειμένου να βοηθήσουν την επιχείρηση αλλά και στην ασφάλεια.

Σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό του τραυματία πυροσβέστη, η ομάδα κλήθηκε να επέμβει σε δύσβατη περιοχή για τη διάσωσή του γύρω στις 2:30 το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από αίτημα του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σητείας.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ