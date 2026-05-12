Η στιγμή της επίθεσης αντιεξουσιαστών σε φοιτητές στο ΑΠΘ: Αναφορές για επτά τραυματίες

Βίντεο από το σοβαρό επεισόδιο στο ΑΠΘ το πρωί της Τρίτης (12/5), όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές - μέλη φοιτητικής παράταξης, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του thestival.gr, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Μάλιστα, η επίθεση των ατόμων στην Πολυτεχνική Σχολή έχει καταγραφεί σε βίντεο.
Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί επτά άτομα από τις επιθέσεις.
