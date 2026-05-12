Μενού

Σκηνές χάους στο ΑΠΘ: Αντιεξουσιαστές εμφανίστηκαν με ρόπαλα και επιτέθηκαν σε φοιτητές - Έπεσαν καπνογόνα

Επεισόδια έλαβαν χώρα στο ΑΠΘ, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη σημείωσε επίθεση σε βάρος μελών των ΕΑΑΚ σε τρεις σχολές.

Reader symbol
Newsroom
Κτίριο του ΑΠΘ
Κτίριο του ΑΠΘ | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σφοδρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα Τετάρτη 12/5 μέσα στο ΑΠΘ, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη σημείωσε επίθεση σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν με φοιτητές να τρέχουν να κρυφτούν, ενώ ακούγονταν τσιρίδες. Οι δράστες της επίθεσης, από την άλλη, φέρονται να πέταξαν καπνογόνα και να προκάλεσαν φθορές.

Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο της δύο ομάδων φοιτητών που έχει ξεκινήσει πριν από περίπου έναν χρόνο, αναφέρει η ίδια πηγή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ