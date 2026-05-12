Σκηνές χάους στο ΑΠΘ: Αντιεξουσιαστές εμφανίστηκαν με ρόπαλα και επιτέθηκαν σε φοιτητές - Έπεσαν καπνογόνα

Σφοδρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα Τετάρτη 12/5 μέσα στο ΑΠΘ, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη σημείωσε επίθεση σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν με φοιτητές να τρέχουν να κρυφτούν, ενώ ακούγονταν τσιρίδες. Οι δράστες της επίθεσης, από την άλλη, φέρονται να πέταξαν καπνογόνα και να προκάλεσαν φθορές.

Πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο της δύο ομάδων φοιτητών που έχει ξεκινήσει πριν από περίπου έναν χρόνο, αναφέρει η ίδια πηγή.