Η στιγμή της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα: Εκτάκτως στην Αθήνα ο Δένδιας - Διέκοψε το πρόγραμμα στη ΔΕΘ

Πτώση μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom, της Πολεμικής Αεροπορίας σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026 που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης, όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού, αναφέρει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.

Δείτε παρακάτω τη στιγμή της πτώσης του Phantom

Πτώση Phantom - Εκτάκτως στην Αθήνα ο Δένδιας.

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει εκτάκτως στην Αθήνα.

Όπως μετέδωσε από το σημείο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Η επίδειξη των αεροσκάφων της αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή.

Αμέσως μετά τη συντριβή σημειώθηκε έκρηξη, ενώ δεν υπάρχει προς ώρας επίσημη ενημέρωση για το αν οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης.

Πυροσβεστικό ελικόπτερο εκτέλεσε ρίψεις νερού για να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία.