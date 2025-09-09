Η στιγμή του σεισμού από κάμερα στα Άνω Λιόσια – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που ο σεισμό στην Εύβοια ταρακουνά την Αττική κατέγραψε κάμερα στα Άνω Λιόσια.

Το συγκλονιστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα μέσω facebook η σελίδα «MeteoLiosia - Weather Obsessed» και καταγράφει το πόσο πολύ κουνήθηκε η Αθήνα.

Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του Αστεροσκοπείου Αθηνών (περίπου στη 1 το ξημέρωμα) ο σεισμός είχε μέγεθος 5.2 Ρίχτερ και επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 5 χιλιόμετρα Δυτικά – Βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13.6 χιλιόμετρα. Ο σεισμός χαρακτηρίζεται επιφανειακός και αναμένεται μετασεισμική δραστηριότητα σύμφωνα με τους επιστήμονες.