Η στιγμή του σεισμού από κάμερα στα Άνω Λιόσια – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που ο σεισμό στην Εύβοια ταρακουνά την Αττική κατέγραψε κάμερα στα Άνω Λιόσια.
Το συγκλονιστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα μέσω facebook η σελίδα «MeteoLiosia - Weather Obsessed» και καταγράφει το πόσο πολύ κουνήθηκε η Αθήνα.
Σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του Αστεροσκοπείου Αθηνών (περίπου στη 1 το ξημέρωμα) ο σεισμός είχε μέγεθος 5.2 Ρίχτερ και επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 5 χιλιόμετρα Δυτικά – Βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας.
Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13.6 χιλιόμετρα. Ο σεισμός χαρακτηρίζεται επιφανειακός και αναμένεται μετασεισμική δραστηριότητα σύμφωνα με τους επιστήμονες.
