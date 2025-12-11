Η συγκλονιστική ανάρτηση φίλου του DJ που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Βουλιαγμένης

Βαρύ κλίμα επικρατεί μετά τον άδοξο θάνατο του 38χρονου DJ Ζαχαρία Φάμελου ανάμεσα τόσο στους οικείους του όσο και σε ανθρώπους της αθηναϊκής μουσικής σκηνής.

Ο 38χρονος με καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου στο ύψος της Γλυφάδας, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα.

Ο Ζακ όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του ήταν ένας αγαπητός DJ και μουσικός παραγωγός.

Ένας από τους συναδέλφους του, ο Κώστας Σάλτης έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ότι βρισκόταν στο σημείο του δυστυχήματος και προσπάθησε να βοηθήσει τον άτυχο DJ, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

«Του έδωσα πρώτες βοήθειες, δεν τα κατάφερε»

«Εχθές το βράδυ σχολώντας από μαγαζί που παίζω (DJ) στην Γλυφάδα ήμουν μάρτυρας ενός τροχαίου. Εκτός από DJ, λόγω της ιδιότητας μου (εκπαιδευμένος διασώστης) πρόσφερα τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς όμως ο Ζαχαρίας είχε πολλαπλά τραύματα. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του», έγραψε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο 38χρονος Ζαχαρίας.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας όπου κατέληξε.