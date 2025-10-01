Η συμβολική καρφίτσα της Λάουρα Κοβέσι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλε μήνυμα

Με μία συμβολική καρφίτσα μετέβη σήμερα στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου συναντάται με τον Γιώργο Φλωρίδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Τόσο η Λάουρα Κοβέσι όσο και οι συνεργάτες της φορούσαν καρφίτσα στα χρώματα της Ουκρανίας, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη της προς τη χώρα, στην οποία εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022 η Ρωσία.

Η Λάουρα Κοβέσι | Intime

Υπενθυμίζεται πως η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί η κ. Κοβέσι στην Ελλάδα.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα επισκεφθεί το ελληνικό γραφείο της EPPO στην Αθήνα και θα έχει διαδοχικές επαφές με υπουργούς, τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στελέχη των τελωνείων και τον γενικό εισαγγελέα.

Στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου αναμένεται να απαντήσει σε όλα τα «καυτά» ερωτήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υποθέσεις απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Λάουρα Κοβέσι γεννήθηκε το 1973 στο Σφάντου Γκεόργκε της Τρανσυλβανίας, έπαιξε μπάσκετ στην εθνική νεανίδων της Ρουμανίας και σπούδασε νομικά στο Κλουζ-Ναπόκα και στο Τιμισοάρα, με διδακτορική διατριβή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Έχει ενεργό ρόλο σε δύο από τις πιο κρίσιμες έρευνες της τελευταίας δεκαετίας. Η μία αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η άλλη την τραγωδία των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι η EPPO εξετάζει την καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, που συνδέεται με την πολύνεκρη σύγκρουση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περιβόητη σύμβαση 717, για τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση, με την Κοβέσι να έχει καταγγείλει εμπόδια από την ελληνική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επίσκεψή της στη χώρα, αφού είναι το πρόσωπο που θα καθορίσει τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα της έρευνας.