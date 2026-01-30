Η τελευταία πράξη του δράματος: Κηδεύονται οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ

Το «τελευταίο αντίο« θα πουν, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι, στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους, την περασμένη Τρίτη 27/1, στο τροχαίο δυστύχημα, στον δρόμο καρμανιόλα, στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Διαβάστε ακόμη: Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους: Με δάκρυα, καπνογόνα και συνθήματα το τελευταίο αντίο

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί. Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, χθες το απόγευμα, με C130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι' αυτόν τον σκοπό.

Η κατάσταση των τραυματιών

Στο μεταξύ, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης βρίσκονται από χθες δύο από τους τρεις τραυματίες του μοιραίου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο χθεσινοβραδινό ματς απέναντι στη Λιόν.

Όπως ενημέρωσε, χθες το απόγευμα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, οι δύο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Ο τρίτος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία στην Τιμισοάρα καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λίγα 24ωρα πριν.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 29, 2026