Η Θεσσαλονίκη «θωρακίζεται» από πλημμύρες: Έργα στην Τάφρο 66 και στον ποταμό Λουδία

Η αποκατάσταση της παροχετευτικότητας και της βέλτιστης λειτουργίας της Τάφρου 66 και του ποταμού Λουδία, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρών στις παρακείμενες περιοχές είναι ο στόχος του αντιπλημμυρικού έργου στη Θεσσαλονίκη.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε πάνω από 46 εκατομμύρια ευρώ, και πρόκειται να υλοποιηθεί για πρώτη φορά στα 120 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας των δύο αυτών αποδεκτών, κατά το ΑΜΠΕ.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε, σήμερα, παρουσία της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά, των δημάρχων Βέροιας Κώστα Βοργιαζίδη, Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη, καθώς και του εκπροσώπου του δημάρχου Νάουσας, Αντώνη Μπέζου.

Θεσσαλονίκη: «Θωράκιση» κατά των πλημμυρών

Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αποκατάσταση πυθμένα και κοίτης με εκτεταμένο καθαρισμό, τη διευθέτηση και αποκατάσταση των αναχωμάτων, την προστασία των πρανών από διάβρωση, την επένδυση και αναδιαμόρφωση της όχθης σε σημεία τεχνικών έργων, την κατασκευή μικρών τεχνικών παρεμβάσεων και τη διαμόρφωση προσβάσεων στην κοίτη σε επιλεγμένα σημεία.

Οι εργασίες καλύπτουν, για την Τάφρο 66, το τμήμα από την εκβολή του ποταμού Αλμωπαίου (περιοχή Σκύδρας - Λιποχωρίου - Μαυροβουνίου) έως την εκβολή της στον Αλιάκμονα, συνολικού μήκους περίπου 34 χιλιομέτρων.

Για τον ποταμό Λουδία αφορούν το τμήμα από τη γέφυρα της επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας - Γιαννιτσών (περιοχή Ναυτικού Ομίλου Γιαννιτσών) έως τις εκβολές του στη θάλασσα, μήκους περίπου 38 χιλιομέτρων.

Στη σημασία του έργου αναφέρθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή, η οποία το 1979 πλήρωσε «φόρο αίματος» με τρία θύματα και τεράστιες καταστροφές από την υπερχείλιση της Τάφρου 66.