Η θηριωδία των Ναζί 5 μέρες πριν την Καισαριανή - Εκτέλεσαν 134 αμάχους για αντίποινα

«Σκαλίζοντας» τα πρωτοσέλιδα των κατοχικών εφημερίδων τις πρώτες ημέρες του Μαΐου του 1944, όταν εκτελέστηκαν στην Καισαριανή οι 200 κομμουνιστές πολιτικοί κρατούμενοι, εντοπίσαμε μία ακόμη θηριωδία των Ναζί λίγες ημέρες νωρίτερα. Και πάλι για αντίποινα και πάλι αμάχων...

Διαβάζουμε την ανακοίνωση του επικεφαλής των ταγμάτων ασφαλείας: «Ως αντίποινα δια την δολοφονίαν δύο Γερμανών αξιωματικών διαπραχθείσαν την 25ην Απριλίου 1944 ανάνδρως και εξ ενέδρας διέταξα τον τυφεκισμόν εκατόν δέκα (110) κομμουνιστών επί τόπου και την ριζικήν καταστροφήν του χωρίου Κυριάκι. Πάσα τοιαύτη περαιτέρω απόπειρα δολοφονίας θα τιμωρήται με τον αυτόν τον τρόπον».

Εφημερίδα Η Πρωΐα, 2 Μαΐου 1944

Η ενέδρα του ΕΛΑΣ

Το βράδυ της 24ης Απριλίου, δυνάμεις του ΕΛΑΣ έστησαν ενέδρα σε Γερμανούς που πήγαιναν σε πανηγύρι. Ανάμεσά τους ήταν οι φρούραρχοι της Αράχωβας και της Λιβαδειάς.

Στη μάχη που ακολούθησε και διήρκεσε πάνω από μια ώρα, σκοτώθηκαν 12 Γερμανοί και πιάστηκαν αιχμάλωτοι 5 αξιωματικοί. Ο ΕΛΑΣ με επιστολή του ζήτησε από το Γερμανικό Αρχηγείο Λιβαδειάς την απελευθέρωση 32 Ελλήνων κρατουμένων που είχαν συλληφθεί τις προηγούμενες ημέρας. Απάντηση δεν υπήρξε, αντίθετα οι Γερμανοί προχώρησαν άμεσα σε αντίποινα.

Η εκτέλεση των 136 Ελλήνων στον Καρακόλιθο

Στις 25 Απριλίου, για αντίποινα, οι Γερμανοί Ναζιστές εκτελούν τις πρωινές ώρες, 110 όμηρους πατριώτες από τις φυλακές Λειβαδιάς. Την ίδια μέρα, το απόγευμα, θα εκτελέσουν ακόμη 24 ομήρους, στην περιοχή Καρακόλιθος, στον δρόμο Λειβαδιάς - Δελφών.

Μνημείο εκτελεσμένων στον Καρακόλιθο



Όλοι τους είχαν καταγωγή από την ευρύτερη περιοχή, τη Λιβαδειά, τη Λαμία, το Δίστομο και το Κυριάκι.

Στην Κατοχή, το Κυριάκι υπήρξε κέντρο συμμαχικής στρατιωτικής οργάνωσης, γι’ αυτό δεν έλειψαν και τα αντίποινα. Το χωριό κάηκε ολοκληρωτικά τρεις φορές. Στις 25.5.1943 απ’ τους Ιταλούς και στις 3.10.1943 και 26.4.1944 από τους Γερμανούς. Τα υπάρχοντα των φτωχών Κυριακιωτών έγιναν στάχτη και πολλοί οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όσοι επέζησαν, προσπάθησαν να δώσουν πνοή στον κατεστραμμένο τόπο!

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 10 Ιουνίου, η περιοχή θα ματώσει ακόμη περισσότερο με την εκτέλεση των 229 αμάχων στο Δίστομο...