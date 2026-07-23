Η τραγωδία στο Μάτι μέσα από τα μάτια της Zoe Holohan: Ο σύζυγός της πέθανε 4 μέρες μετά τον γάμο τους

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Ιρλανδός Brian O'Callaghan Westropp, ο οποίος έχασε τη ζωή του μόλις τέσσερις ημέρες μετά τον γάμο του με τη Zoe Holohan.

Το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018, μια φωτιά που ξεκίνησε από καύση ξερών χόρτων σε χωράφι στον δήμο Μαραθώνα εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία της Ελλάδας. Οι θυελλώδεις άνεμοι συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της, εγκλωβίζοντας κατοίκους και παραθεριστές.

Η καταστροφή άφησε πίσω της χιλιάδες καμένα στρέμματα, δεκάδες τραυματίες και 104 νεκρούς, ηλικίας από μόλις έξι μηνών έως 93 ετών.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Brian O'Callaghan Westropp, που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μαζί με τη σύζυγό του για τον μήνα του μέλιτος, λίγες μόλις ημέρες μετά τον γάμο τους.

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Η συγκινητική ανάρτηση της Zoe Holohan

Με αφορμή την επέτειο του γάμου τους, η Zoe Holohan δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό μήνυμα στη μνήμη του συζύγου της.

«Πέρασαν οκτώ χρόνια από εκείνη την όμορφη στιγμή. Σήμερα θα έπρεπε να γιορτάζουμε την επέτειό μας, Brian, όμως αντί γι' αυτό η ημέρα είναι γεμάτη θλίψη. Προσπαθώ να επικεντρωθώ στις ευτυχισμένες στιγμές και, προς τιμήν σου, θέλω να πω πως οι άνθρωποι εξακολουθούν να μοιράζονται ιστορίες για το πώς άλλαξες τη ζωή τους προς το καλύτερο, ακόμη και οκτώ χρόνια μετά.

Η καλοσύνη, η γενναιοδωρία και η ηρωική σου καρδιά άφησαν πίσω τους μια σπουδαία παρακαταθήκη και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη που ήμουν σύζυγός σου, έστω και για τόσο λίγο.

Λείπεις σε τόσους πολλούς ανθρώπους και όλοι σε θυμούνται με απέραντη αγάπη.

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Brian O'Callaghan Westropp».

Η Zoe Holohan έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την τραγωδία και την απώλεια του συζύγου της. Όπως έχει δηλώσει, εξακολουθεί να αισθάνεται θυμό επειδή, όπως λέει, «ο Brian μού στερήθηκε με τόσο σκληρό τρόπο, λιγότερο από τέσσερις ημέρες μετά τον γάμο μας».

Τον περιγράφει ως έναν άνθρωπο γεμάτο αγάπη και προσφορά, ο οποίος ήταν εθελοντής στην οργάνωση Blood Bikes East, μεταφέροντας δωρεάν αίμα και ιατρικό υλικό μεταξύ νοσοκομείων στην Ιρλανδία.

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«Η τελευταία του λέξη ήταν "Γιατί"»

Η Ιρλανδή επιζήσασα κατέγραψε όσα έζησε στο βιβλίο της «As Smoke Clears», ενώ σε συνεντεύξεις της έχει περιγράψει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις τελευταίες στιγμές του συζύγου της.

Όπως έχει αφηγηθεί, το ζευγάρι προσπάθησε να διαφύγει μέσα από τις φλόγες, σώζοντας παράλληλα μικρά παιδιά που είχαν εγκλωβιστεί. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο όμως προσέκρουσε λίγο αργότερα, όταν φλεγόμενο δέντρο έπεσε πάνω του.

«Ο άντρας μου πετάχτηκε έξω. Του κρατούσα το χέρι, αλλά μέσα στο σοκ τον άφησα. Έπεσε στις φλόγες και κάηκε ζωντανός. Η τελευταία του λέξη ήταν "Γιατί". Ήθελα να του φωνάξω ότι τον αγαπώ, αλλά δεν πρόλαβα. Αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ», έχει δηλώσει.

Η ίδια έχει τονίσει πως το πιο άδικο ήταν ότι ο Brian είχε συμβάλει στη διάσωση των παιδιών που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, όμως τελικά ήταν ο μόνος που δεν κατάφερε να επιζήσει.