Η τριήμερη αργία που έρχεται αμέσως μετά το Πάσχα: «Ανάσα» ξεκούρασης με κλειστά σχολεία

Επιπλέον ξεκούραση με μία κοντινή αργία θα απολαύσουν οι μαθητές και οι φοιτητές και μετά τις διακοπές του Πάσχα, κατά τις οποίες τα σχολεία και τα πανεπιστήμια είναι κλειστά για δύο εβδομάδες.

Η επιστροφή στην «κανονικότητα», τη Δευτέρα 20 Απριλίου, όταν ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα διακοπεί πάλι από ένα ευχάριστο τριήμερο ξεκούρασης.

Αυτό διότι μόλις δέκα ημέρες αργότερα, έρχεται άλλο ένα διάλειμμα λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Τριήμερη αργία για την Πρωτομαγιά 2026

Η Εργατική Πρωτομαγιά πέφτει φέτος Παρασκευή, κάτι που σημαίνει ότι συνδυάζεται με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί για ένα τριήμερο ξεκούρασης.

Μάλιστα, δεν θα είναι μόνο τα σχολεία κλειστά, αλλά τα μαθήματα σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ενώ φυσικά και οι εργαζόμενοι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το τριήμερο.

Το τριήμερο αυτό αποτελεί μια καλή αφορμή για ξεκούραση και κυρίως για προετοιμασία για τους μαθητές που ετοιμάζονται για τις φετινές Πανελλήνιες, οι οποίες ξεκινούν στα τέλη του Μαΐου.

Πρωτομαγιά - Γιατί είναι απεργία

Το 1886, η εργατική τάξη στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε μια από τις πιο σκληρές μάχες για την καθιέρωση του 8ωρου εργασίας. Η μεγάλη απεργία των εργατών του Σικάγου είχε τραγική κατάληξη, με θύματα και τιμωρία των υποκινητών της εξέγερσης.

Σε ανάμνηση αυτής της εξέγερσης, καθιερώθηκε η Πρωτομαγιά ως παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης, ύστερα από απόφαση της ιδρυτικής συνέλευσης της Δεύτερης Διεθνούς στο Παρίσι, στις 14 Ιουλίου 1889, στην οποία συμμετείχαν 391 αντιπρόσωποι συνδικάτων από 20 χώρες.

Από τότε, η Πρωτομαγιά συνδέθηκε με τους αγώνες των εργαζομένων και μέσα από νίκες και ήττες καθιερώθηκε ως εκδήλωση αλληλεγγύης και ενότητας του παγκόσμιου εργατικού κινήματος.

Πάντως, η Πρωτομαγιά συνδέεται όχι μόνο με τους εργατικούς αγώνες, αλλά και με την ομορφιά της φύσης και την αναγέννηση της άνοιξης. Εκείνη την ημέρα, ο κόσμος βγαίνει στα πάρκα και την εξοχή για να «πιάσει τον Μάη», κατασκευάζοντας το παραδοσιακό στεφάνι από φρέσκα λουλούδια, κλαδιά και φύλλα.