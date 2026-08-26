Η υπογεννητικότητα αδειάζει τις σχολικές αίθουσες: Λουκέτο σε 100 σχολεία μέσα σε 3 χρόνια

Η δημογραφική κρίση αποτυπώνεται έντονα στην ελληνική εκπαίδευση. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια έβαλαν λουκέτο έβαλαν 100 σχολεία, κυρίως δημοτικά και νηπιαγωγεία, καθώς τα σχολεία έχουν χάσει 21.000 παιδιά.

Σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχουν πλέον αρκετοί μαθητές για να παραμείνουν ανοιχτά.

Διαβάστε ακόμα: Σχολεία 2026-2027: Πώς θα λειτουργήσουν φέτος - Τι ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη

Για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση και άλλων 75 σχολικών μονάδων. Από αυτές οι 43 είναι νηπιαγωγεία και οι 32 δημοτικά σχολεία.

Ολόκληρα χωριά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σχολεία από τη συρρίκνωση του πληθυσμού.



