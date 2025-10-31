Το ίδιο τροπάριο συνεχίζει ο Μητροπολίτης Δωδώνης: «Δεν με ενόχλησε το ντύσιμό αλλά το ξεντύσιμο του»

Σάλος έχει δημιουργηθεί με την παρατήρηση που έκανε ο Μητροπολίτης Δωδώνης σε εκαπιδευτικό την 28η Οκτωββρίου επειδή φορούσε το πουκάμισο του έξω από το παντελόνι.

Ο Μητροπολίτης τοποθετήθηκε για το περιστατικό και μάλιστα δεν εμφανίζεται μετανιωμένος καθώς επιμένει στο ότι η αμφίεση του εκπαιδευτικού ήταν «καφενειακού τύπου».

Μιλώντας στον ANT1 δήλωσε: «Δεν με ενόχλησε το ντύσιμό του. Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του.

Διαβάστε επίσης: Ζάκυνθος: Μητροπολίτης έκανε παρατήρηση σε εκπαιδευτικό επειδή είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνι

Μπορεί να πάει ένας καθηγητής στο κέντρο του ναού και να μιλάει με τα πουκάμισα απ’έξω. Το αν είναι με τα πουκάμισα απ’έξω έχει να κάνει με το σπίτι του, με το καφενείο, όχι με την Εκκλησία, η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια κατάσταση» υποστήριξε ο Δωδώνης Χρυσόστομος.

Μητροπολίτης Δωδώνης: Η ερώτηση που τον ενόχλησε

Στην επισήμανση του δημοσιογράφου ότι η πράξη του Μητροπολίτη είναι «αστυνομία μόδας» ο πρώτος αντέδρασε.

Αναλυτικά ο Μητροπολίτης απάντησε: «Η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια κατάσταση. Πηγαίντε και εσείς με τον Χριστόδουλο»,

Στη συνέχεια προσθέτει «Στην Εκκλησία ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική συμπεριφοράς και ντυσίματος, αλλά άλλο είναι το εκκλησίασμα και άλλο ο ομιλητής. Στον ναό μέσα ήταν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι και άνδρες και γυναίκες και κάνουμε υπομονή».