Ιερά Οδός: 19 φορές είχε συλληφθεί ο διανομέας με το κατσαβίδι - Το «ρεπερτόριο» με τα εγκλήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο διανομέας που διέπραξε τη βίαιη επίθεση με κατσαβίδι κατά οδηγού στη Ιερά Οδό, έχει απασχολήσει όχι μία, όχι δύο, αλλά 19 φορές στο παρελθόν τις αρχές, με ισάριθμες συλλήψεις.

Οι συλλήψεις του 25χρονου είναι για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανήλικου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών, μεταξύ άλλων.

Ειδικότερα το ιστορικό εγκλημάτων του περιλαμβάνει:

2025: Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων

2023: Για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του

2021: Για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους

2020: Για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

2019: Για ναρκωτικά

2018: Για ληστεία σε βάρος ταξιτζή

Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή της επίθεσης με το κατσαβίδι

Το Mega πρόβαλε και βίντεο ντοκουμέντο με την επίθεση του σεσημασμένου διανομέα στον οδηγό αυτοκινήτου στην Ιερά Οδό, που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο δράστης κάρφωσε το κατσαβίδι στο μάτι του άτυχου οδηγού μέσα στη μέση του δρόμου, και στη συνέχεια έφυγε ανενόχλητος από το σημείο.

Οι δύο άνδρες ήρθαν σε λεκτικό διαπληκτισμό, για μία τροχαία παράβαση. Το θύμα, πατέρας τριών παιδιών, από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, , μίλησε αποκλειστικά στο μέσο και περιέγραψε όσα συνέβησαν.

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά μου και μου λέει «ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;». Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα; Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του», είπε.

«Την ώρα που ξεκίνησα εγώ να φύγω, αυτός ήρθε από δεξιά μου, κατεβαίνει κάτω μου ‘ρχεται εκεί πέρα και μου φώναζε, μετά έβγαλε το κατσαβίδι στο χέρι που το είχε από πίσω, με κάρφωσε μέσα, με τραυμάτισε, μου κάρφωσε το κατσαβίδι από τη μύτη, μέσα στο μάτι κάτω.

Μου έσπασε ένα αγγείο και γι’ αυτό έτρεχε πολύ αίμα», συμπλήρωσε το θύμα της επίθεσης.