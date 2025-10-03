Ιερά Οδός: Επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο φανάρι, προκαλώντας την έντονη λεκτική αντίδραση ενός μοτοσικλετιστή. Η κατάσταση ξέφυγε, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από το όχημά του και, κρατώντας κατσαβίδι, τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο αριστερό μάτι.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται με τραύμα στο μάτι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη, εξετάζοντας υλικό από κάμερες κυκλοφορίας και μαρτυρίες περαστικών που ήταν παρόντες στο περιστατικό.

Πηγή: ΕΡΤ