Ιερά Οδός: Επεισόδιο μεταξύ οδηγών - Τον τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι στην Ιερά οδό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο φανάρι, προκαλώντας την έντονη λεκτική αντίδραση ενός μοτοσικλετιστή. Η κατάσταση ξέφυγε, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από το όχημά του και, κρατώντας κατσαβίδι, τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο αριστερό μάτι.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται με τραύμα στο μάτι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του δράστη, εξετάζοντας υλικό από κάμερες κυκλοφορίας και μαρτυρίες περαστικών που ήταν παρόντες στο περιστατικό.

Πηγή: ΕΡΤ

