Ηγουμενίτσα: Ανδρας επιτέθηκε ξανά σε ανήλικη δυο ημέρες αφού συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Νέα επίθεση σε βάρος ανήλικου κοριτσιού πραγματοποίησε σήμερα, 6 Ιουνίου, στην Ηγουμενίτσα, ο ίδιος άνδρας που είχε συλληφθεί πριν δύο ημέρες, στις 4 Ιουνίου, καθώς είχε επιτεθεί σε άλλη μια ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στην πλατεία Ηγουμενίτσας. Το κορίτσι αντέδρασε άμεσα, αρχίζοντας να φωνάζει, αναγκάζοντας τον δράστη να απομακρυνθεί. Περίοικοι που ήταν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Άνδρες της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον άνδρα κοντά στο σημείο της νέας επίθεσης και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε και πάλι μαχαίρι.

Υπενθυμίζεται, ότι ο ίδιος άνδρας είχε συλληφθεί για περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Ιουνίου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας κατηγορήθηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης, καθώς και για απειλή με μαχαίρι σε βάρος του πατέρα της.

Η νέα σύλληψη, μόλις δύο ημέρες μετά το προηγούμενο περιστατικό, προκαλεί εύλογα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε ξανά ελεύθερος ο δράστης, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών και την κατοχή μαχαιριού.