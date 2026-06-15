Ηγουμενίτσα: Γυναίκα διακινούσε ποσότητες «μεξικάνικου καρτέλ» - 100 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό της

Χειροπέδες σε μία γυναίκα πέρασαν αστυνομικοί στην Ηγουμενίτσα για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας κάνναβης, μετά από μια καλά οργανωμένη επιχείρηση που έλαβε χώρα σήμερα Δευτέρα (15/6) για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιχείρηση ξεκίνησε σήμερα το πρωί όταν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας βρήκαν 90 δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 96 κιλών και 74 γραμμαρίων, στο αυτοκίνητό της.

Για την υπόθεση συνελήφθη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, σύμφωνα με το dikastiko.

Ηγουμενίτσα: Κινητή «αποθήκη» ναρκωτικών

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν την κατηγορούμενη να οδηγεί μισθωμένο αυτοκίνητο και στον έλεγχο που επακολούθησε βρέθηκαν στο εσωτερικό του και κατασχέθηκαν επιπλέον:

ποσότητα κοκαΐνης βάρους 5,21 γραμμάριων

μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης

100 ευρώ

δύο κινητά τηλέφωνα

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.