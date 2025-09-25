Ηγουμενίτσα: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 11χρονο μαθητή – Παρασύρθηκε επιστρέφοντας από το σχολείο

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) στην Ηγουμενίτσα, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε έναν 11χρονο μαθητή, ο οποίος επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο.

Σύμφωνα με τι Thespro.gr, ο 11χρονος επιστρέφοντας στο σπίτι του από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με οδηγό μια 58χρονη.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του παιδιού.