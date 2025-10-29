Μενού

Ηγουμενίτσα: Συμπλοκή μαθητών Λυκείου σε σχολείο - Ένας ανήλικος στο νοσοκομείο

Άγρια συμπλοκή σε Λύκειο στην Ηγουμενίτσα με συνέπεια ένας μαθητής να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Ένα νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/10) αυτή τη φορά στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε έναν μαθητή της Α’ Λυκείου, ο οποίος έφερε τραύματα στο χέρι και στο κεφάλι, και τον μετέφερε αρχικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών για περαιτέρω εξετάσεις.

Το περιστατικό φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από συμπλοκή του μαθητή με δύο συμμαθητές του, ενώ η διεύθυνση του σχολείου και οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενημερωθεί και διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος.

