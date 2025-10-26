Ηχηρό μήνυμα Ρούτσι από το Σύνταγμα: «Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι, στο Σύνταγμα, αφού δήλωσε ότι θα παρευρίσκεται εκεί κάθε μέρα, στο άτυπο μνημείο των Τεμπών.

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται στο Σύνταγμα η Ομάδα «Μέχρι Τέλους», η οποία ανέλαβε δράση καθαρισμού στο μνημείο για τα Τέμπη στη Βουλή, δείχνοντας με έμπρακτο τρόπο σεβασμό και μνήμη για τα θύματα..

«Δε θα περάσει, εμείς οι γονείς, τα παιδιά αυτά εδώ δε θα το αφήσουμε έτσι. Αυτά τα παιδιά δολοφονήθηκαν.

Δεν έγιναν θυσία όπως είπε ο πρωθυπουργός. Εμείς θα είμαστε εδώ για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τους ενοχλεί αυτό το μέρος, το να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας κάθε βράδυ.

Όλο αυτό ξεκίνησε από εμένα, θα είμαι εδώ μέχρι τέλους. Καλώ όσους ήταν μαζί μου 23 μέρες να είναι εδώ μαζί μου κάθε βράδυ.

Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ μην κάνετε κάτι σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής, τι θα κάνατε αν ήταν τα παιδιά σας εδώ; Είμαστε ειρηνικά. Αυτοί που ερχόμαστε εδώ κάθε βράδυ δεν κάνουμε κάτι, δεν είμαστε εμείς ή απειλή», είπε όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Τι δήλωσε η Ομάδα «Μέχρι Τέλους»

Μέλη της εθελοντικής ομάδας «Μέχρι Τέλους», ανέφεραν σε δήλωσή τους: «Βρισκόμαστε εδώ σήμερα κάνοντας μια δράση καθαριότητας στο μνημείο, αυτό που η πολιτεία αρνείται να κάνει, η κυβέρνηση ρίχνει το μπαλάκι στον δήμο και ο δήμος στην κυβέρνηση.

Εμείς το κάνουμε 8 μήνες, αφιλοκερδώς, το κάνουμε με ευχαρίστηση, σεβόμαστε τον χώρο και τους Εύζωνες της φρουράς».

Παράλληλα, σε δηλώσεις προέβη και ο Ηλίας Παπαγγελής, γονιός θύματος, αναφέροντας πως «θα είμαστε εδώ μέχρι να ελευθερώσουμε τις ψυχές μας. Τον χώρο εδώ τον σεβόμαστε και καθαρό τον έχουμε. Δεν πειράζουμε κανέναν».

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους» | INTIME