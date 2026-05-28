Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Μία 77χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή του Καραβόσταμου στην Ικαρία, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα σύμφωνα με το samos24.gr και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ευδήλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Την υπόθεση διερευνά ο Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου, ο οποίος έχει παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
