Ηλεία: 57χρονος που αναζητούνταν από συγγενείς εντοπίστηκε απαγχονισμένος

Δύσκολες στιγμές το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή «Πετρούλες» στον Καρδαμά Ηλείας. Ένας 57χρονος άνδρας που αναζητούνταν από τους συγγενείς του εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία.

Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από στενό συγγενικό του πρόσωπο σύμφωνα με το ilialive.gr.

Μετά τον εντοπισμό του, ειδοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής και ξεκίνησαν τις πρώτες διαδικασίες διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο 57χρονος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.