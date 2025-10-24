Μενού

Ηλεία: Βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του σκύλου που κακοποιήθηκε - Αμοιβή 1.500 ευρώ για να βρεθεί ο δράστης

Αμοιβή 1.500 ευρώ δίνεται από την Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος σε όποιον έχει πληροφορίες για την κακοποίηση του σκύλου στην Ηλεία.

Γιώργος Καρκατζελάκης
Ο σκύλος που κακοποιήθηκε στην Ηλεία μετά την επέμβαση | Facebook/Stamatina Stamatakou
Αμοιβή ύψους 1.500 ευρώ προσφέρει η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος σε όποιον παράσχει χρήσιμες πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του ατόμου που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά σκύλο στην Ηλεία.

Πρόκειται για το σκύλο που βρέθηκε από εθελοντές της Φιλοζωικής Κρεστένων «Νοιάζομαι» την Τετάρτη (22/10) στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του χωριού Επιτάλιο σε τραγική κατάσταση, με ακατάσχετη αιμορραγία.

Αμοιβή για όποιον γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με την κακοποίηση του σκύλου στην Ηλεία | Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος

Οι εθελοντές πήγαν το σκυλί αμέσως στον κτηνίατρο και χρειάστηκε χειρουργείο και 8 ράμματα. Κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του από την σοβαρή επέμβαση που έπρεπε να γίνει αλλά στο τέλος πήγαν όλα καλά. Την επόμενη κιόλας μέρα ο σκύλος που στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του βγήκε βόλτα και είχε ένα τεράστιο χαμόγελο.

@swtirispappas Δίνεται αμοιβή 1500 ευρώ σε οποίος δώσει πληροφορίες.. Οποίος είδε η άκουσε κάτι να επικοινωνήσει με την ομάδα "νοιάζομαι φιλοζωικη κρεστενων" η με το αστυνομικό τμήμα#anima #fyp #dogs #viral #foryou ♬ som original - nossas.trilhas

Μέχρι και χθες, δεν υπήρχε καμία εξέλιξη ως προς την ταυτότητα του δράστη ή των δραστών, γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονη αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός για τέτοιου είδους εγκλήματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος κακοποιήσει ή μεταχειριστεί βάναυσα οποιοδήποτε ζώο, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και δέκα έτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», στο κτηνιατρείο όπου περιθάλπεται ο σκύλος, εμφανίστηκαν μέλη μιας οικογένειας από το Επιτάλιο, δηλώνοντας ότι το ζώο τους είχε φύγει από το κτήμα τους χωρίς να το αντιληφθούν. Από εκείνη τη στιγμή, όπως όλα δείχνουν, έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης.

