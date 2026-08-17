Ηλεία: Εισβολή σε αστυνομικό τμήμα - Επιχείρησαν να απελευθερώσουν προσαχθέντα

Σοβαρό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γαστούνη, όταν ομάδα Ρομά εισέβαλε, σύμφωνα με το ilialive.gr, στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, με σκοπό να απομακρύνει άτομο που είχε προσαχθεί για έλεγχο.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής επίσημα ή ανεπίσημα από τις αστυνομικές αρχές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του περιστατικού σημειώθηκε ένταση με τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε υπηρεσία, ενώ προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό του Αστυνομικού Τμήματος. Μεταξύ άλλων, φέρεται να υπέστησαν ζημιές γραφεία και πόρτες.

Το άτομο που βρισκόταν στο Τμήμα είχε προσαχθεί στο πλαίσιο ελέγχου σχετικά με όχημα που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης στην περιοχή της Πάτρας.

Ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις στη Γαστούνη

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με το ilialive.gr, από νωρίς το πρωί έχουν αναπτυχθεί ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης.

Στην Ηλεία φέρεται να μετέβη και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, προκειμένου να ενημερωθεί για όσα συνέβησαν και να εξετάσει την κατάσταση σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Η περιοχή έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά παραβατικότητας, ενώ κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις με τη συμμετοχή ενισχυμένων δυνάμεων.