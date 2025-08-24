Ηλεία: Ιδιοκτήτης καντίνας και αστυνομικός έσωσαν 67χρονο από πνιγμό

ΤηνΚυριακή το πρωί (24/8) η παραλία του Αγ. Ηλία Πύργου μετατράπηκε σε σκηνή αγωνίας, όταν ένας 67χρονος παραθεριστής εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος στο νερό.

Η άμεση αντίδραση δύο πολιτών – ενός ιδιοκτήτη καντίνας και ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας – αποδείχθηκε σωτήρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, ο ιδιοκτήτης της καντίνας βούτηξε χωρίς δισταγμό για να ανασύρει τον άνδρα από τη θάλασσα. Ακολούθησε συντονισμένη προσπάθεια με τον αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν οικογενειακά στο σημείο, για την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Οι δύο άνδρες εναλλάσσονταν στην παροχή πρώτων βοηθειών, καταφέρνοντας να απομακρύνουν το θαλασσινό νερό από τους πνεύμονες του 67χρονου και να τον επαναφέρουν στις αισθήσεις του.

Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο τον μετέφερε στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σταθερή κατάσταση, με προγραμματισμένη διακομιδή σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω παρακολούθηση.

