Ηλεία: Κουβαλούν στις πλάτες μέσα στις λάσπες παιδιά που επιστρέφουν από το σχολείο

Στις πλάτες τους κουβαλούν τα παιδιά που επιστρέφουν από το σχολείο τους οι κάτοικοι στο Μαζαράκι της Πηνείας, στην Ηλεία, καθώς η κακοκαιρία απέκοψε το χωριό.
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, τα παιδιά μετά βίας έφυγαν το πρωί για το σχολείο τους και το μεσημέρι επέστρεψαν με το δρόμο να παραμένει κλειστός.
Η μόνη επιλογή για να φτάσουν στο σπίτι τους, την ώρα που στην περιοχή επικρατεί ισχυρή κακοκαιρία, ήταν να αναζητήσουν μονοπάτια μέσα από τα χωράφια
Μέσα στις λάσπες γονείς και άλλοι κάτοικοι πήραν τα παιδιά αγκαλιά για να τα μεταφέρουν με ασφάλεια στην άλλη πλευρά που βρίσκονται τα σπίτια τους.
