Ηλεία: Παράτησε ακρωτηριασμένη κατσίκα στη μέση του δρόμου - Βρέθηκε σε άθλια κατάσταση

Ένα εξαιρετικά σκληρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στα Μακρίσια του Νομού Ηλείας, κοντά στο φράγμα του Αλφειού.

Κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν μια ζωντανή κατσίκα, ακρωτηριασμένη και εγκαταλελειμμένη μέσα σε βάτα, δίπλα στον δρόμο, σε άθλια κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ζώο βρισκόταν εκεί τουλάχιστον για 24 ώρες, χωρίς φροντίδα, τροφή ή νερό, υποφέροντας από αφόρητο πόνο.

Όπως διαπιστώθηκε από ανθρώπους που έσπευσαν στο σημείο, ο ακρωτηριασμός δεν προήλθε από ατύχημα, αλλά από παστούρωμα – τη βάναυση πρακτική δέσιμου των ποδιών των ζώων με σχοινί, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και γάγγραινα.

Ο ιδιοκτήτης του ζώου, αντί να του προσφέρει περίθαλψη ή έστω να ζητήσει βοήθεια, φέρεται να το παράτησε σαν σκουπίδι, καταδικάζοντάς το σε αργό και βασανιστικό θάνατο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και σε φιλοζωικές οργανώσεις, που ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρχών.

Η εγκατάλειψη και η κακοποίηση ζώου αποτελεί ποινικό αδίκημα και διώκεται πλέον σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.