Ηλεία: Προφυλακιστέος ο 22χρονος που φέρεται να βίασε 66χρονη

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας ο 22χρονος που φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 66χρονη σε χωριό στη Νότια Ηλεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την προανάκριση που διενεργήθηκε για την υπόθεση, προέκυψε ότι, όπως κατήγγειλε και το ίδιο το θύμα, η πράξη του βιασμού τελέστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 19 Αυγούστου, την ώρα που η 66χρονη γυναίκα, η οποία είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή, βρισκόταν στην οικία της και κοιμόταν.

Τότε, ο 22χρονος μπήκε στο από ένα ανοικτό παράθυρο και την ώρα που η γυναίκα κοιμόταν και αιφνιδιάστηκε από την παρουσία του κατηγορούμενου, ο νεαρός προχώρησε στην πράξη για την οποία κατηγορείται.

Όπως κατήγγειλε η 66χρονη την απείλησε με ένα αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να μη φωνάξει και να μην αντισταθεί.