Ηλεία: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη στη Βάρδα

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη στη Βάρδα Ηλείας., κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, το πτώμα, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη γης.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου.
Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον ντελιβερά που έριχνε πέτρες στον κόσμο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
- Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ: Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ
- Σκορδά για Κοσιώνη: «Ξαφνικά γίνεται μια αποκαθήλωση - Λες και την είχανε άχτι»
- Αυτός ήταν ο κανόνας που έπρεπε να ακολουθούν πιστά όλα τα «κουνελάκια» του Playboy μέσα στην έπαυλη του Χέφνερ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.