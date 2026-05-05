Ηλεία: Πτώμα άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη στη Βάρδα

Συναγερμός στις αρχές μετά τον εντοπισμό σορού άνδρα σε αποθήκη στη Βάρδα Ηλείας. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την ταυτότητα του πτώματος.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε αποθήκη στη Βάρδα Ηλείας., κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, το πτώμα, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένη αποσύνθεση, φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη γης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει τον χώρο και συλλέγουν στοιχεία, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

