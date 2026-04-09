Ηλεία: Στη φυλακή η μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση του βρέφους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση κακοποίησης βρέφους στον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης (09/04) η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που ασκήθηκε εις βάρος τους από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Μετά τις απολογίες τους, και οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με απόφαση της Ανακρίτριας και τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Η Εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες τόσο στη μητέρα όσο και στον σύντροφό της για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς το βρέφος έφερε δεκάδες εμφανή σημάδια κακοποίησης, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ως δράστης της κακοποίησης φέρεται ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να δάγκωνε και να έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα κατηγορείται ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.