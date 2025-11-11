Ηλεκτρικά πατίνια: Νέοι κανονισμοί για την Αθήνα - Που επιτρέπεται να κυκλοφορούν

Σε ισχύ θα τεθούν νέοι κανονισμοί για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα με στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, όπως δήλωσε η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου.

Όπως δήλωσε, ο Δήμος Αθηναίων έχει εκπονήσει κανονιστική απόφαση που «επαναφέρει ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις συμπληρώνει», πράγμα που σημαίνει συγκεκριμένα όρια ταχύτητας και περιορισμούς. Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι.

Οι περιοχές που επιτρέπεται η κυκλοφορία και το όριο ταχύτητας

Σύμφωνα με την κ. Ευαγγελίδου:

Τα ηλεκτρικά πατίνια επιτρέπεται να κινούνται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ./ώρα.

Απαγορεύεται η χρήση τους σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση.

Στην Πλάκα και το Ψυρρή επιτρέπεται η κίνηση με ταχύτητα πεζού , ενώ οι πεζόδρομοι της Ερμού και της Αιόλου προστέθηκαν στις ζώνες απαγόρευσης.

και το επιτρέπεται η κίνηση , ενώ οι προστέθηκαν στις ζώνες απαγόρευσης. Στους χώρους πρασίνου, όπως Λυκαβηττός , Στρέφης και Εθνικός Κήπος , η χρήση πατινιών δεν επιτρέπεται .

, και , η χρήση πατινιών . Το Πεδίον του Άρεως εξαιρείται, καθώς υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Νέοι κανόνες στάθμευσης

Από το Δήμο Αθηναίων θα οριστούν συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, , στις οποίες οι εταιρείες θα τοποθετούν τα πατίνια κάθε πρωί.

Σε περιπτώσεις αντικοινωνικής στάθμευσης, όπως σε ράμπες ΑμεΑ ή ζώνες τυφλών, τα πατίνια απομακρύνονται ήδη από συνεργεία του Δήμου, βάσει της νομοθεσίας περί απορριμμάτων.

Πρόστιμο εφόσον το προβλέπουν οι όροι χρήσης, μπορούν να επιβάλουν οι εταιρείες μίσθωσης, η οποία όπως είπε η αντιδήμαρχος πρόκειται για δική τους ευθύνη.

Επιπλέον, προτείνεται να εφαρμοστεί μηχανισμός αυτόματης χρέωσης ώστε «ο πελάτης να συνεχίζει να πληρώνει μέχρι να επιστρέψει το πατίνι στη σωστή θέση».

Η κ. Ευαγγελίδου ανέφερε ότι ο Δήμος ζητά από τις εταιρείες να εξοπλίσουν τα πατίνια με τσιπ εντοπισμού και κόφτες ταχύτητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος χρήσης και ασφάλειας.

«Στηριζόμαστε στην ευθύνη των εταιρειών να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά, καθώς η τεχνολογία το επιτρέπει», σημείωσε χαρακτηριστικά.