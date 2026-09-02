Ηλεκτρονικό «ριφιφί» 500.000 ευρώ σε Δήμο της Κρήτης: Στα ίχνη κυκλώματος η Αρχή Ξεπλύματος

Μία ακόμη σοβαρή υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, με επίκεντρο την Κρήτη, βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να κατευθύνουν από λογαριασμούς μεγάλου Δήμου του νησιού ποσό ύψους περίπου 500.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν παραπλανητική ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέπεμπε σε τραπεζικό ίδρυμα.

Η νέα υπόθεση έρχεται μόλις έξι ημέρες μετά από αντίστοιχη απάτη που είχε αποκαλυφθεί στο νησί, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αρχές. Ακόμη πιο σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι οι δύο υποθέσεις εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να εξετάζεται πλέον εάν πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά ή εάν πίσω από αυτά βρίσκεται το ίδιο κύκλωμα.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε στη δεύτερη και πιο πρόσφατη υπόθεση, περίπου 500.000 ευρώ εξαφανίστηκαν από λογαριασμό μεγάλου Δήμου της Κρήτης με τη μεταφορά του ποσού αυτού να λαμβάνει χώρα λίγο πριν από το τέλος Αυγούστου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία η υπόθεση αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με τον τρόπο δράσης που είχε καταγραφεί και στην προηγούμενη. Η εξέλιξη αυτή σήμανε συναγερμό στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη δεν εξετάζεται μόνο η διαδρομή των χρημάτων, αλλά ακόμη και το ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινά πρόσωπα που κινούν τα νήματα και στις δύο περιπτώσεις.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπνεθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί η πρώτη απάτη. Τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Αρχή, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης περίπου 152.000 ευρώ. Ωστόσο, έπειτα από άμεση κινητοποίηση της ανεξάρτητης Αρχής και κατόπιν συνεργασίας με αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, σε αυτή την υπόθεση εντοπίστηκε και διασφαλίστηκε ποσό που ξεπερνά το μισό των 152.000 ευρώ ενώ η διαδικασία για την ανάκτηση και του υπόλοιπου ποσού συνεχίζεται.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ακολουθεί και στη δεύτερη περίπτωση τα ίχνη των δραστών με σκοπό να εντοπίσει και να ανακτήσει όσο περισσότερα χρήματα είναι εφικτό ενώ τη σκυτάλη των ερευνών αναμένεται να πάρουν το επόμενο διάστημα και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές.