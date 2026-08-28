Το λάθος κλικ των 152.000 ευρώ στην Κρήτη και το διεθνές «μπλόκο» στους χάκερς

Περισσότερα από τα μισά χρήματα που είχαν αποσπάσει άγνωστοι δράστες από τραπεζικούς λογαριασμούς Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης έχουν ήδη εντοπιστεί και διασφαλιστεί, σε μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης συνολικού ύψους περίπου 152.000 ευρώ. Καταλυτική υπήρξε η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες (γνωστή και ως Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος) η οποία υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κατάφερε, κατόπιν επικοινωνίας και με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ποσού που αφορά η εξαπάτηση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων καθώς και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Μάλιστα η ανεξάρτητη Αρχή εξέδωσε ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη υπόθεση, στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 ευρώ, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός - κατάτμηση - smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η «Αρχή», διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Tο ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει οτι πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική «Αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».