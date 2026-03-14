Ηλία Ρίχτο: Ο Νίκος Χαρδαλιάς δίνει το σύνθημα για τη δημιουργία κεντρικής πλατείας στο Γαλάτσι

Ο Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε το σύνθημα για να πέσει το ένα από τα δύο κτίρια που βρίσκονται στον χώρο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί η κεντρική πλατεία στο Γαλάτσι.

«"Ηλία, ρίχ’ το!". Μερικές φορές μια φράση αρκεί για να ξεκινήσει κάτι που μια ολόκληρη πόλη περιμένει χρόνια.

Στο Γαλάτσι ξεκίνησε η κατεδάφιση των κτιρίων στον χώρο όπου θα δημιουργηθεί η νέα κεντρική πλατεία της πόλης. Ένα όνειρο που για πολλούς κατοίκους υπήρχε εδώ και δεκαετίες αρχίζει πλέον να παίρνει μορφή.

Εδώ θα δημιουργηθεί ένας νέος δημόσιος χώρος για τη γειτονιά. Ένα σημείο συνάντησης, ένας χώρος ζωής για τους ανθρώπους της περιοχής και τα παιδιά που θα μεγαλώσουν σε αυτή την πόλη.

Η νέα πλατεία θα συνοδεύεται από υπόγειο χώρο στάθμευσης 280 θέσεων, ενώ το δεύτερο επίπεδο θα συνδέεται με τον σταθμό του μετρό που έρχεται στο Γαλάτσι.

Οι πόλεις αλλάζουν όταν ανοίγουν χώρο για τους ανθρώπους τους. Και στο Γαλάτσι ανοίγει ένας νέος χώρος ζωής για τη γειτονιά και για την Αττική», έγραψε σε ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Η δημιουργία κεντρικής πλατείας στο Γαλάτσι, όπως αναφέρει στο παραπάνω βίντεο ο δήμαρχος, Γιώργος Μαρκόπουλος, είναι ένα όνειρο της δημοτικής αρχής ήδη από το 2014 όταν είχαν γίνει οι πρώτες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αφού «και το τελευταίο χωριό έχει πλατεία», αλλά χωρίς επιτυχία.