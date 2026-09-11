Ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου και προαναγγέλλει επιστροφή του στην πολιτική.
Η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή, σε σχετική της ανακοίνωση ενημερώνει για την αποφυλάκισή του αλλά και την πρόθεσή του να κατέλθει στις εκλογές.
«Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, σας γνωστοποιώ ότι η απόλυση του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00.
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»Ο κος Κασιδιάρης είναι ο μοναδικός Έλληνας κρατούμενος που αποφυλακίζεται, έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο όλης της ποινής του, χωρίς αμετάκλητη καταδίκη» σημείωσε στην εν λόγω ανακοίνωση.
«Σε ένα κράτος δικαίου αυτό αποτελεί ρωγμή και πλήγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του τεκμηρίου αθωότητας του, που ακόμη παραμένει ενεργό» κατήγγειλε η δικηγόρος.
«Ως προς την σίγουρη κάθοδο του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου από τον ίδιο, μετά την αποφυλάκιση του, προκειμένου να μην αναπαράγονται ανυπόστατες φήμες» κατέληξε η ίδια.
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