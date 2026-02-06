Μενού

Ήλιδα: Υπόθεση revenge porn με θύμα ανήλικη - 17χρονος έστελνε βίντεο και φωτογραφίες της

Σοκάρει η υπόθεση revenge porn, που ήρθε στο φως από αστυνομικούς της Ήλιδας, μετά από καταγγελία γονέα της μαθήτριας.

revengeporn
Δικογραφία για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας σε βάρος 17χρονου, έπειτα από καταγγελία που αφορά τη διαδικτυακή διακίνηση προσωπικού υλικού ανήλικης.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε γονέας της μαθήτριας, ο ανήλικος κατηγορούμενος φέρεται, το καλοκαίρι του 2025, να προχώρησε στη διαμοίραση ψηφιακού υλικού που απεικονίζει την ανήλικη και σχετίζεται με την προσωπική της ζωή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, με παράλληλη έδρα την Αμαλιάδα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Παράλληλα, για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η διεύθυνση του σχολικού συγκροτήματος όπου φοιτά η ανήλικη, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

