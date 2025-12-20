Ηλικιωμένη κατέβηκε τις σκάλες με το αυτοκίνητο και το πάρκαρε σε είσοδο εμπορικού κέντρου

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατάστημα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, με οδηγό που έφτασε σε άλλο επίπεδο το παρκάρισμα, κατεβάζοντας το αυτοκίνητό της από τις σκάλες του εμπορικού κέντρου.
Η ηλικιωμένη οδηγός στην προσπάθεια της να εξασφαλίσει μια θέση πάρκινγκ ώστε να μην χάσει το προγραμματισμένο ραντεβού της σε κέντρο ευεξίας, κατέβασε το αυτοκίνητό της από τις σκάλες του εμπορικού κέντρου και το «πάρκαρε» στην πλατεία του ισογείου.
Οι περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν για να απομακρυνθεί το όχημα από το σημείο χρειάστηκε να έρθει γερανός.
Μάλιστα, λόγω του πώς είναι διαμορφωμένος ο χώρος, η απομάκρυνση δεν μπορούσε να γίνει με συμβατικό τρόπο, με αποτέλεσμα ο γερανός να χρησιμοποιήσει ιμάντες για την ανύψωση του αυτοκινήτου.
Το σκηνικό μάλιστα καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβηκε στα social media, όπου έγινε Viral, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις και σχόλια από τους χρήστες.
