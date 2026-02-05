Μενού

Ηλικιωμένος οδηγούσε ανάποδα στην Εγνατία Οδό για 10χλμ. - Βίντεο από την πορεία του

Ο 89χρονος άνδρας κινούνταν στην αριστερή λωρίδα της Εγνατίας και φαίνεται ότι δεν κατάλαβε ποτέ το λάθος του, όπως προκύπτει και από το σχετικό βίντεο με την πορεία του.

Reader symbol
Newsroom
Εγνατία Οδός
Εγνατία Οδός | INTIME NEWS / ΚΟΤΣΙΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό περιστατικό κατεγράφη στα τέλη του Ιανουαρίου στην Εγνατία Οδό, όπου υπερήλικος κατεγράφη να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας, μάλιστα και έναν τραυματισμό οδηγού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο 89χρονος άνδρας μπήκε στην Εγνατία στον κόσμο της Βέροιας και, από την πορεία του, φαίνεται ότι δεν κατάλαβε ποτέ ότι κινούνταν ανάποδα για 10 χιλιόμετρα. 

Ο σταθμός έφερε στο «φως» βίντεο από την πορεία του οχήματος, όπου φαίνεται να κινείται στην αριστερή λωρίδα - της ταχείας κυκλοφορίας - χωρίς να φρενάρει.

Μία 50χρονη οδηγός, που επιχείρησε να τον αποφύγει, είδε το όχημά της να εκτρέπεται της πορείας του και τραυματίστηκε. Παραμένει άγνωστη η κατάστασή της. 

Ο άνδρας, όπως προκύπτει από την ενημέρωση, δεν κατάλαβε ποτέ το λάθος του και ενημερώθηκε όταν τον βρήκαν οι αστυνομικοί.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ